Temizlik İşçisi Sokak Köpeğine Sevgi Gösterdi

Düzce(İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Otlu (57) temizlik yaptığı sırada bir sokak köpeğini severken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir toplarken, Otlu ise hayvanları çok sevdiğini ve kimsenin zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Düzce'nin Kültür Mahallesi Otopark Camii mıntıkasında görevli Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ahmet Otlu, sokakları temizlediği sırada bir sokak köpeği ile oynarken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Düzce Belediyesi ve diğer sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntüler büyük beğeni ve takdir topladı.

Yine aynı mıntıkada sokak temizliği yapan Ahmet Otlu, hayvanları çok sevdiğini dile getirerek "Ahmet Otlu (57) Ben hayvanları çok severim. Kimsenin hayvanlara zarar vermesini istemiyorum. Bu sevgi benim içimden geliyor. Hayvanlara kötü davrananlara kızıyorum. Düzce Belediye Başkanımız da bizi ziyaret ettiğinde hayvanlara saygılı olmamız konusunda bizi uyarıyor. Bazen kasaplardan artık etlerden alıyorum, bazen poğaça alıyorum temizlediğim yerlerde gördüğüm hayvanlara veriyorum. Ayrım, gayrım olmaz" dedi. - DÜZCE