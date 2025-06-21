Temizlik Personelinden Çocuklara Sıcak Jest

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik işleri personeli, çöpleri toplamak için gittikleri mahallede çocuklarla kucaklaşarak onlara çikolata verdi. İçleri ısıtan o görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri personeli, Mevlana Mahallesi'ndeki çocuklara unutulmaz bir an yaşattı. Temizlik personelleri, mahalledeki çocuklarla kucaklayarak onlara çikolata ve gofret dağıttı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken bu sıcak anlar büyük beğeni topladı. Mevlana Mahallesi Muhtarı Selda Çakırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediye personeline teşekkür etti. Çakırel, "Personellerimize bu şefkati gösterdikleri için mahallemiz adına çok teşekkür ederiz" diyerek duyarlılıkları için minnettarlığını dile getirdi. - KOCAELİ