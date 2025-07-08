Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Başkan Subaşı başkanlığında yapıldı

Bilecik Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü. Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti kapsamında canlarını yitiren 12 şehit için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda grup sözcüleri söz aldı. Dolu memur kadrosunda derece değişikliği yapılması konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca Belediye Meclisinin 4 Kasım 2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak, yeni hazırlanan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusu görüşüldü.

Kültür İşleri Müdürlüğü'nün görev ve çalışma usullerini düzenleyen görev ve çalışma yönetmeliği taslağı konusunun da görüşüldüğü toplantıda Bahçelievler ve Pelitözü Mahallesi'ndeki yerlere ilişkin imar konuları, görüşülmek üzere imar komisyonuna sevk edildi.

Belediye Başkanlığı tarafından getirilen ek gündem maddesi kapsamında ise Bilecik Belediyesi İlave ve Revizyon İmar Planı, Planlı Alan içerisinde Pelitözü Mahallesi, 212 ada, 136, 137 parseller 214 ada, 19, 20, 21,22 parseller arasında kalan Bülbül 2 Sokak üzerinde bulunan konutlara, gaz arzı sağlamak konusu görüşüldü. Buna göre vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bahse konu ihtiyaca ilişkin oluşturulan ekli krokide gösterildiği şekilde doğalgaz dağıtım şebekesinin geçebilmesi amacı ile gelen talebin değerlendirilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/c ve 18/u maddeleri görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edildi. - BİLECİK