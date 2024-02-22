Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı\'nda vatandaşlarla buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç, "Eskişehirliler kime güvenip güvenmeyeceğini çok iyi bilir, maddiyata değil insani değerlere kıymet verir. Bugüne kadar hemşehrilerimizin güvenini sarsacak bir işin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Eskişehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ataç, Eskişehir esnafıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Şehrin ilk alışveriş merkezi olarak faaliyet gösteren Esnaf Sarayı'nda işletmeleri ziyaret eden Başkan Ataç, esnaf ile sohbet ederek kent ve Türkiye gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu. İşletme sahiplerine hayırlı işler dileyen Başkan Ataç, şöyle konuştu:

"Eskişehirli hemşehrilerimiz ile her zaman olduğu gibi yine bir aradayız. Vatandaşımız bizleri kentin göbeğindeki Esnaf Sarayı'nda da en uzak noktadaki mahallelerimizde de oldukça sıcak ve samimiyet ile karşılıyor. İnsanımız bize güven duyuyor, bizim için bundan kıymetlisi yok. Çünkü Eskişehirliler kime güvenip güvenmeyeceğini çok iyi bilir, maddiyata değil insani değerlere kıymet verir. Bugüne kadar hemşehrilerimizin güvenini sarsacak bir işin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Halkımızın ilgisine ve güvenine layık olabilmek adına elimizden gelen çabayı göstermeye, Eskişehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."