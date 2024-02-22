Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda vatandaşlarla buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı\'nda vatandaşlarla buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda Eskişehir esnafıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç, Eskişehirlilerin güvenine layık olabilmek adına çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

22.02.2024 16:03  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç, "Eskişehirliler kime güvenip güvenmeyeceğini çok iyi bilir, maddiyata değil insani değerlere kıymet verir. Bugüne kadar hemşehrilerimizin güvenini sarsacak bir işin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Eskişehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ataç, Eskişehir esnafıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Şehrin ilk alışveriş merkezi olarak faaliyet gösteren Esnaf Sarayı'nda işletmeleri ziyaret eden Başkan Ataç, esnaf ile sohbet ederek kent ve Türkiye gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu. İşletme sahiplerine hayırlı işler dileyen Başkan Ataç, şöyle konuştu:

"Eskişehirli hemşehrilerimiz ile her zaman olduğu gibi yine bir aradayız. Vatandaşımız bizleri kentin göbeğindeki Esnaf Sarayı'nda da en uzak noktadaki mahallelerimizde de oldukça sıcak ve samimiyet ile karşılıyor. İnsanımız bize güven duyuyor, bizim için bundan kıymetlisi yok. Çünkü Eskişehirliler kime güvenip güvenmeyeceğini çok iyi bilir, maddiyata değil insani değerlere kıymet verir. Bugüne kadar hemşehrilerimizin güvenini sarsacak bir işin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Halkımızın ilgisine ve güvenine layık olabilmek adına elimizden gelen çabayı göstermeye, Eskişehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:10:10. #1.13#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnaf Sarayı'nda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement