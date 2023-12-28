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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan yeni yıl mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Eskişehir'de gurur ve başarılarla geçecek nice mutlu yıllara diledi. Başkan Ataç, 2023 yılında yaşanan zorluklara rağmen 2024'ün kardeşlik, huzur, başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olmasını temenni etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç\'tan yeni yıl mesajı
28.12.2023 - 14:40,
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlarken, "Cumhuriyet kenti Eskişehir'imizde gurur ve başarılarla geçecek nice mutlu yıllara" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2024 yılı için bir mesaj yayımladı. Tüm Eskişehirlilerin yeni yılını kutlayan Başkan Ataç mesajında, "Zor bir senenin ardından yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Ekonomik krizin gün geçtikçe derinleştiği 2023, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli deprem, kadına yönelik şiddet olayları gibi olaylar ile hatırlayacağımız bir sene oldu. Öte yandan cumhuriyetimizin de 100'üncü yılını bu sene coşku ve gurur ile kutladık. Cumhuriyet kenti Eskişehir'de yüzyıllar boyunca ayakta kalacak cumhuriyetimizin nice yüzyıllarını da hep coşkuyla kutlayacağız. Tüm olumsuzluklara rağmen 2024'ün hepimiz için kardeşlik, huzur, başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diliyorum. Cumhuriyet kenti Eskişehir'imizde gurur ve başarılarla geçecek nice mutlu yıllara" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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