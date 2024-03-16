Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi\'ni ziyaret etti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Cafer Eşen ve üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ataç, "Ben her zaman sizin yanınızdayım" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile temaslarını sürdürüyor.

Başkan Ataç, son olarak Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesini ziyaret etti. Başkan Ataç, Dernek Başkanı ve üyeleriyle bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi. Dernek Başkanı Eşen, Başkan Ataç'a dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Dernek Başkanı Eşen, "Ahmet Başkanın destekleriyle biz bu yuvayı yaptık. Eğer başkanımız olmasaydı, eski yerlerde merdivenli yerde tekerlekli arabalar kendi yuvasına giremiyordu. Sağ olsun başkanımız sayesinde deniz gördük, TBMM'yi gördük. Sağ olsun bizi her yere götürdü. Tepebaşı Belediyesi özelikle soruyor biz size ne yapabiliriz diye. Bu cümle bizim için çok değerlidir. Sevgili Başkanım verdiğiniz hizmetlerden dolayı üyelerim ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Yuvana hoş geldin" diye konuştu.

Başkan Ataç ise şunları söyledi:

"Sevgili Cafer Başkanım beni duygulandırdı. Bu bizim size olan sevgimiz başka hiçbir şey değil. Önümüzdeki 5 yılda sizlerle beraber yapacağımız çok şey var. Çünkü sizlerle beraber olmayı çok seviyorum. Yaptığımız işlerle sizlerin yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Diliyorum bu dostluğumuz hiç bozulmasın. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Hep beraber olalım, yan yana olalım. Önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de çalışmalarımız devam edecek. Bizim özel bireyler için hayata geçirdiğimiz Gökkuşağı Kafeler, Montaj Atölyeleri, Sosyal Yaşam Merkezimiz tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Özel bireylerimiz bu projeler sayesinde hem sosyalleşiyorlar hem de ekonomilerine katkı sunuyorlar. Hem aileleri hem kendileri çok mutlu ve memnunlar. Biz de onların mutluluklarını gördükçe gururlanıyoruz. Eskişehir'imiz güzel, inşallah Eskişehir'in ahengi bozulmadan 31 Mart seçimlerini atlatırız. Tekrar güzel günlerimize döneriz, hep yan yana yürürüz."