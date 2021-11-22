Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Atatürk'ü anma etkinliğine katıldı - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Atatürk'ü anma etkinliğine katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentteki sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Atatürk'ü anma etkinliğine katıldı. Ataç, dernek başkan yardımcısı İsmail Kırbaş ve dernek yönetimi ile bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Ataç sohbette, "Muhacirlerimiz ile bir araya gelmekten dolayı zaten her zaman mutlu oluyorum. Bir de böyle anlamlı bir etkinlik için davet edilince ayrıca memnuniyet duydum. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en büyük değerlerimizden biridir. Bugün yaşadığımız bu vatanı, özgürlüklerimizi, egemenliğimizi, kısacası birçok şeyi kendisine borçluyuz. Ulu Önderimiz Atatürk'e olan bağlılık ve sevgi gün geçtikçe daha da büyüyor. Onun izi, milletimizin yüreğinden silinmeyecek. Biz de onun açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Dernek başkan yardımcısı Kırbaş ve dernek üyeleri de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a katılımından ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR