Başkan Ataç'tan Emirdağ ziyareti - Son Dakika
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Başkan Ataç'tan Emirdağ ziyareti

02.08.2022 01:15
Başkan Ataç'tan Emirdağ ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve CHP Belçika Birlik Başkanı Derya Bulduk, Emirdağ ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Ataç ve beraberindeki heyet ilk olarak CHP Emirdağ ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada CHP Emirdağ İlçe Başkanı Barış Can, ilçe yönetimi ve partililerle bir araya gelen Başkan Ataç, Emirdağlılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yapılacak genel seçimlerin bir Kurtuluş Savaşı özelliği taşıdığını belirten Başkan Ataç, herkesin Millet İttifakı için var gücüyle çalışması gerektiğini vurguladı.

Ardından heyet, ilçeye hizmet veren esnafları ziyaret etti. Esnaf ile sohbet ederek kent ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Ataç ve beraberindeki heyet, hayırlı ve bol kazançlar dileyerek kolaylıklar diledi. Son olarak da Suvermez ve Türkmen Akören köylerini ziyaret eden Başkan Ataç ve beraberindekiler, vatandaşla bir araya gelerek halkın sorunlarını dinledi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Hisarcık, Emirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ataç'tan Emirdağ ziyareti - Son Dakika

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