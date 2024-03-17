Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çanakkale Zaferi\'ni Anma Mesajı Yayımladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatan savunmasında şehit düşen askerleri andı.
Başkan Ataç mesajında, "Emperyalist güçlere karşı verilen onurlu bir mücadele olan Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 109'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Çanakkale Savaşı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı, tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir. Bu onurlu zaferde on binlerce Mehmetçik omuz omuza çarpışmış ve yine on binlercesi şehit olarak tarihin en önemli direnişinin sembolü olmuşlardır. Dünyanın tüm ezilen uluslarına ilham veren kahramanların destanı olan Çanakkale Zaferi, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yürüyüşünün, Kurtuluş Savaşı'mıza kadar uzanacak ilk adımlarının atıldığı, en büyük zaferlerden biridir. Kahraman Mehmetçik'in, çağın en modern silahlarına sahip düşmana karşı yazmış olduğu destan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasının, inanç ve cesaretin bir ürünüdür. Çanakkale Destanı'nın yazıldığı, her karışı şehitlerimizin aziz kanları ile sulanmış toprakları, on binlerce hemşehrim ile birlikte görmüş olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Eskişehirliler olarak şanlı tarihimizi tanımak, o atmosferi yerinde hissetmek adına, kardeş şehrimiz de olan Çanakkale'ye düzenlediğimiz kültür gezilerinin önemini, Tepebaşı halkının da çok iyi bildiğine inanıyorum. Kahramanların destanı olan Çanakkale Savaşı, aynı zamanda ulusumuza Mustafa Kemal Atatürk gibi dahi bir lideri armağan etmiştir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan ülkemizi, Çanakkale'yi, Cumhuriyet'i, kısacası bağımsızlık düşüncesini korumak; bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak temel görevimiz olmalı. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatan savunmasında gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale'de yaşamını kaybedenlerin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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