Tepebaşı Belediye Başkanı Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bu sabah çıkan yangın sonucu hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mollaoğlu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu zarar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Tepebaşı ilçesi Mollaoğlu Mahallesi'nde bir evde meydana gelen ve henüz nedeninin belli olmayan yangın, hemen yanında bulunan başka bir eve sıçradı. Yangın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın haberini alan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mollaoğlu Mahallesi'ne giderek hasar gören 2 evde incelemelerde bulundu. Çıkan yangınla ilgili Muhtar Yavuz Kuran'dan ve itfaiye ekiplerinden bilgi alan Başkan Ataç, çıkan yangında kimsenin canına zarar gelmemesinin sevindirici olduğunu vurguladı - ESKİŞEHİR