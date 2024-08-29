Tepebaşı Belediyesi 2. Geleneksel Kurtuluş Tenis Kupası Devam Ediyor

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Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne özel düzenlenen 2. Geleneksel Kurtuluş Tenis Kupası turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılına özel bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvaya 13-36 yaş kadın-erkek, 36 yaş ve üzeri kadın-erkek ile yeni başlayan 13 yaş ve üzeri kadın-erkek 168 sporsever katılıyor.

ETA Tenis Kulübünde gerçekleşen turnuvayı izleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti. Başkan Ataç, "Tenis oynadığım dönemlerde Eskişehir'in en büyük eksikliği kapalı korttu. ETA Tenis Kulübü iş birliği ile böyle bir tesisi bölgemize kazandırdığımız için çok mutluyum. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşuna özel düzenlenen tenis turnuvasının bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Zincirlikuyu Mahallesi Akkız Sokak No: 4'te yer alan ETA Tenis Kulübünde gerçekleşen ve 21 Ağustos'ta başlayan turnuva, final maçının oynanacağı 7 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek. - ESKİŞEHİR