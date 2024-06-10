Tepebaşı Belediyesi Bahar Dönemi Kursları Muhteşem Bir Gösteriyle Son Buldu

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Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde düzenlenen kursların bahar dönemi kapanışı muhteşem bir gösteri ile gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği aktiviteler ile kent sakinlerinin ve çocukların gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde gerçekleşen bahar dönemi kursları, düzenlenen muhteşem gösteri ile sona erdi. Behiç Erkin Spor Kompleksi'nde düzenlenen gösteride kursiyer çocukların hazırladığı modern dans, Artvin, Üsküp, Harmandalı ve Kafkas yörelerine ait halk oyunları büyük alkış alırken, yetişkinlerin hazırladığı Latin dans, Karadeniz, Harmandalı, Üsküp ve Kırklareli yöresine ait halk oyunları da büyük beğeni topladı. Gösteri, kursiyerlere katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Gösteri Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. - ESKİŞEHİR