Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri hizmet turlarında belediye çalışmalarını yerinde gördü - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri hizmet turlarında belediye çalışmalarını yerinde gördü

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri hizmet turlarında belediye çalışmalarını yerinde gördü

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kadın kursiyerlere belediye merkezleri gezdirilerek bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, birçok merkezi ziyaret ederek hizmetler hakkında bilgi aldı.

14.02.2024 15:16  Güncelleme: 15:21
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Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri, belediye çalışmalarının tanıtıldığı hizmet turları ile merkezleri ve çalışmaları yerinde gördü.

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kadın kursiyerlere belediye merkezleri gezdirilerek bilgilendirme yapıldı.

Hizmetlerin tanıtıldığı turlara katılan Bahçelievler Belde Evi kursiyerleri, Melih Savaş Yaşam Köyü, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Gökkuşağı Kafeler, Özdilek Sanat Merkezi, Çamlıca Deneyimli Kafe ve 29 Ekim Gençlik Merkezi gibi merkezleri gezdi.

Merkezler hakkında bilgi alan kadınlar, verilen hizmetlerden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri hizmet turlarında belediye çalışmalarını yerinde gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri hizmet turlarında belediye çalışmalarını yerinde gördü - Son Dakika
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