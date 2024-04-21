Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi Minik Öğrencileri Ağırlıyor

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Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, enstrümanları tanıtmak üzere minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerini misafir ederek çocukların müzik aletlerini tanımalarına fırsat sağlıyor. Bu kapsamda 2. sınıfta okuyan 30 öğrenci Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde yer alan Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette merkezi gezen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası yetkililerinden enstrümanlar hakkında bilgiler aldı. Müzik aletlerini tanıyan çocuklar, merak ettiği sorulara da cevap alma fırsatı yakaladı. Çalgıları tanırken eğlenceli anlar geçiren çocuklar, bir enstrüman çalmayı öğreneceklerine dair de söz verdi. Okul yetkilileri de ziyaret sonunda Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR