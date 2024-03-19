Tepebaşı Belediyesi İftar Sofralarında 660 Bin Vatandaşı Ağırladı

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 2010 yılından bu yana iftar sofralarında 660 bin vatandaşı ağırladıklarını belirterek, "Belki aylardır birbirini görmeyen insanlar bu sofrada buluşuyor. Hem bir sosyalleşme oluyor hem de dini ritüelimizi yerine getiriyoruz. İftar sofraları bu nedenle bizim için çok kıymetli" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlileri bir araya getirdiği geleneksel iftar sofralarını kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak, Esentepe, Sütlüce, Yeşiltepe, Şirintepe, Batıkent ve Sazova Mahalle sakinleri iftar sofrasında buluştu. Başkan Ataç da mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

İftarda söz alan Başkan Ataç, "Geleneksel sokak iftarlarımıza başladık. Hava koşullarının iyi olduğu her akşam bir mahallemizde olacağız eskisi gibi. Geçtiğimiz 2010 yılından bu yana iftar soframıza 660 bin kişi oturdu. Vatandaşlarla bu sofrada buluşmak çok güzel. Belki aylardır birbirini görmeyen insanlar bu sofrada buluşuyor. Hem bir sosyalleşme oluyor hem de dini ritüelimizi yerine getiriyoruz. İftar sofraları bu nedenle bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Her akşam farklı mahallelerde düzenlenen iftar programlarında Ataç'a, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce eşlik ediyor.