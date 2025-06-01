Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı İçin Kesim Alanlarını Hazırladı

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için düzenlenen kesim alanının hazırlıklarını tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz ve huzur içinde kesebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıkların ücretsiz kesim hizmeti sunulacak olan alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibari ile başlayacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde belediye tarafından yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler ile hijyenik bir kesim alanı oluşturulacağını bildirdi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Eskişehirliler, kesim alanından sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yararlanabilecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi'ne kurban bağışında bulunabilecek. Kurban kesim alanı hakkında detaylı bilgi almak vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin telefon hattından ulaşabileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR