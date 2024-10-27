Tepebaşı Belediyesi\'nde 8.951 Çocuk Ücretsiz At Bindi

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Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nin sağladığı binicilik imkanları ile Eskişehirli çocukların ata binme keyfine ev sahipliği yaparken, 5 yılda merkezden yararlanarak ücretsiz şekilde at binme ayrıcalığı yaşayan çocuk sayısı 8 bin 951'e ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde 'Atla Tanışma Etkinliği' ve 'Eskişehir'de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın' programları çerçevesinde çocuklar at binebiliyor. Merkezde oluşturulan özel alanda, uzman eğitmenler gözetiminde ata binmeyi öğrenen çocuklar bu ayrıcalığın keyfini sürüyor. Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden öğrencilere gerekli bilgileri aktardıktan sonra atları tanıtan ve biniş tecrübesi yaşatan merkez yetkilileri de çocukların atlar ile çok güzel bağlar kurduklarını ifade ediyor.

5 yılda ücretsiz at binme ayrıcalığı yaşayan çocukların sayısı 8 bin 951'e ulaştı

Ayrıca özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimlerinden yararlanan kişi sayısı da 455 oldu. Ata binen çocuklar ise yaşadıkları deneyimden mutlu olduklarını belirtirken, aileler de Tepebaşı Belediyesi'ne sağlanan hizmetten ötürü teşekkürlerini iletiyor. Kentteki ilkokulların yetkilileri, merkez ile iletişime geçerek randevu alabiliyor ve bu şekilde çocuklar ata biniş deneyimi kazanıyor. - ESKİŞEHİR