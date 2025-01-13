Tepebaşı Belediyesi’nden İklim İzcileri Programı

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Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar izciliği ve doğayı öğrenirken, iklim krizine karşı da bilinç kazandı.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programı sürüyor. Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği program, Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nda düzenleniyor. Programda Enerji Verimliliği Haftası kapsamında "Enerji, nedir? Tasarrufun önemi, nasıl tasarruf yapılır? Enerji tasarrufu ve verimliliği arasındaki fark nedir?" gibi konu başlıklarda sunum yapıldı. Son olarak enerji, enerji tasarrufu ve verimliliği konularında önemli bilgiler alan minik izcilere videolar izletilirken oyunlar ile de konuların pekiştirilmesi sağlandı. Öğrencilere ayrıca enerji tasarrufu kılavuzu dağıtıldı.

İzcilik eğitimleri sürüyor

Programda, izci lideri tarafından verilen izcilik eğitimi de devam ediyor. İzci selamı, oba çalışmaları ve oyunlar ile çocuklar izcilik öğrenirken keyifli bir şekilde zaman geçiriyor. Çocuklara temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılırken ayrıca, çocukların yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek için çeşitli geziler ve kamplar da düzenleniyor. - ESKİŞEHİR