Tepebaşı Belediyesi\'nden İlkolul Öğrencilerine Beslenme Desteği

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Tepebaşı Belediyesi'nin ilkokul öğrencileri için başlattığı beslenme desteği projesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da öğrencilere ulaşmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilkokul öğrencileri için hayata geçirilen beslenme desteği projesi çok sevilmişti. 2024-2025 eğitim öğretim yılında da sürdürülecek olan bu çalışma, ağırlaşan ekonomik şartlarda vatandaşlara destek olmaya devam edecek. Bu kapsamda Nihal-İsmail Aşevi ekipleri tarafından özenle hazırlanan öğünler, belediye çalışanları tarafından öğrencilere beslenme olarak ikram ediliyor. Hazırlanan beslenmenin yanında çocuklara ceviz, badem ve kuru kayısı gibi besleyici gıdalar da veriliyor. Okul girişlerinde açılan stantlar ile beslenmeler çocuklara ulaştırılırken, proje velilerden de takdir topluyor.

"Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için en büyük ödüldür"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çocuklara sağlanan beslenme desteğine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak görevi. Bu görev ve sorumluluğun bir parçası olarak, okullarda beslenme desteği sağlama konusunda kararlı şekilde çalışıyoruz. Amacımız, her çocuğun eşit ve sağlıklı beslenme imkanlarına sahip olmasını sağlamaktır. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir gelecek, sağlıklı nesillerle mümkündür. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizim için en büyük ödüldür. Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR