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Tepebaşı Belediyesi'nden miniklere Yerli Malı Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden miniklere Yerli Malı Haftası etkinlikleri

Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'ndeki minikler için Yerli Malı Haftası çerçevesinde keyifli etkinlikler düzenledi. 80 öğrenci, renkli kostümler giyerek yiyeceklerle sofra hazırladı ve Yerli Malı Haftası'nın önemini öğrendi.

Tepebaşı Belediyesi\'nden miniklere Yerli Malı Haftası etkinlikleri
13.12.2023 - 11:16,
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Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi oyun ve beceri grubundaki minikler için Yerli Malı Haftası çerçevesinde keyifli etkinlikler düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası dolayısıyla 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'ndeki oyun ve beceri grubunda yer alan 80 öğrenci Yerli Malı Haftası etkinliklerinde keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülerin de ortaya çıktığı etkinlikte çocuklar, rengarenk kartonlardan meyve şeklinde yaptıkları kostümleri giyerken yiyecekler ile de sofra hazırladı. Her yöreye özel yiyeceklerin kıyafetlerin sergilendiği salonda çocuklar, paylaşmanın, tutumlu olmanın ve Yerli Malı Haftası'nın önemini öğrendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nden miniklere Yerli Malı Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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