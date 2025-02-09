Tepebaşı Belediyesi\'nden Özel Bireylere Sinema Etkinliği

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Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki merkezlerde eğitim gören özel bireyler için sinema etkinliği gerçekleştirildi. Kanatlı AVM iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte özel bireylere animasyon film izletildi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, özel bireylerin sosyal hayattan kopmamaları için düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı engelli merkezlerinden yararlanan özel bireyler için sosyal beceri eğitimlerinin yanı sıra farklı etkinlikler de düzenleniyor. Son olarak AVM'nin daveti üzerine 60 özel bireye, animasyon filmini izletildi. Sinema gösteriminde eğlenceli dakikalar geçiren özel bireyler, Tepebaşı Belediyesine ve AVM yönetimine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR