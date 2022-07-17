Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) iş birliğiyle düzenlenen eğitim hakkında detaylı bilgi almak isteyen yurttaşlar, Tepebaşı Kuluçka Merkezi'ne 0 (538) 876 38 37 numaralı telefondan ya da "tepebasikulucka" adlı instagram hesabı üzerinden ulaşabilir.

18 ile 35 yaş arası sosyal girişimcilere yönelik düzenlenecek olan 'Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı' eğitimi, 28 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Eğitimde; sosyal medya genel bilgiler, sosyal medya stratejileri, içerik üretimi, hedef kitle ve sponsorlu paylaşımlar konuları ele alınacak.

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Tepebaşı Belediyesi'nden 'Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı' Eğitimi - Son Dakika

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