Tepebaşı Belediyesi\'nin Belde Evleri\'ne Yeni Bir Ekleme

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Tepebaşı Belediyesi'nin en beğenilen projelerinden olan ve daha çok kadınların sosyalleşmesi için hayata geçirilen Belde Evleri'ne bir yenisi daha ekleniyor. Yakın zamanda hizmete başlayan Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nin resmi açılışı, 4 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin en beğenilen projelerinden Belde Evleri'ne yenileri eklenmeye devam ediyor.

Yapımı tamamlanan ve hizmete sunulan Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nin açılışı, 4 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

4 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de Şeker Mahallesi İsmail Gaspıralı Sokak Soner Özübek Park içinde düzenlenecek açılış törenine tüm Eskişehirlileri davet eden Başkan Ahmet Ataç, "Tepebaşı'nda herkes için eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Mustafa Kemal Paşa Belde Evi açılış törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.