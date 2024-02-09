Tepebaşı Belediyesi Personeline Kadın Sağlığı Semineri - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Personeline Kadın Sağlığı Semineri

Tepebaşı Belediyesi Personeline Kadın Sağlığı Semineri

Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik kadın sağlığı semineri düzenlendi. Seminerde kanser, üreme sağlığı, gebelik, çocuk sağlığı ve diğer konular hakkında bilgiler aktarıldı.

09.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:16
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Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik kadın sağlığı semineri düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, çalışanlarına yönelik bilgilendirici faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonunda Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kadın sağlığı semineri düzenlendi.

Ebe Adile Yıldırım tarafından verilen seminerde Kanser, kanser türleri, tanı ve tedavi yöntemleri, kadın üreme sağlığı, gebelik, yenidoğan, çocuk çağı tarama programları, emzirmenin önemi, post-partum depresyon, çocukluk çağı nörogelişimsel hastalıkları, sağlıklı yaşama biçimi davranışları, akılcı ilaç kullanımı, bağımlılıkla mücadele, şiddet ile mücadele ve organ bağışı konuları hakkında bilgiler aktarıldı.

Seminer, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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