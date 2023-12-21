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Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi yoğun ilgi görüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından Mart ayında hizmete açılan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyen programların yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri için de destek eğitimleri sürdürüyor. Merkezde açılan eğitim programlarından 450 öğrenci faydalanırken, LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için de destek programı 40 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi yoğun ilgi görüyor
21.12.2023 - 13:19,
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Tepebaşı Belediyesi tarafından Mart ayında hizmete açılan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Merkezde, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyen programların yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri için de destek eğitimleri sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinlikler ile çocukların gelişimine önemli katkılar sunan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, 9 derslik, 3 etüt salonu ve 1 tane de çok amaçlı salonu ile hizmet veriyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenlenerek çocukların gelişimi destekleniyor. Merkezde açılan eğitim programlarından 450 öğrenci faydalanıyor.

LGS PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Merkezde, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Rehberlik gibi alanlarda öğrencilere verilen eğitimlerin yanında LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için de destek programı 40 öğrencinin katılımıyla sürüyor.

Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi programları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 320 27 42 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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