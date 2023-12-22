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Tepebaşı Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle gerçekleştirilen Hayat Dolu Buluşmalar tamamlandı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle gerçekleştirilen Hayat Dolu Buluşmalar tamamlandı

Tepebaşı Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde gerçekleştirilen Hayat Dolu Buluşmalar etkinliği sona erdi. Etkinlikte katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle gerçekleştirilen Hayat Dolu Buluşmalar tamamlandı
22.12.2023 - 13:37,
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Tepebaşı Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde gerçekleştirilen Hayat Dolu Buluşmalar'ın ilki tamamlandı. Etkinliğe katılanlara, belgeleri verildi.

Tepebaşı Belediyesi, kentte yaşayan kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile gerçekleştirilen Hayat Dolu Buluşmalar etkinliği sona erdi. "Tepebaşı bölgesindeki kadınlarla buluşuyor, konuşuyor, öğreniyor ve birlikte güçleniyoruz" sloganı ile düzenlenen etkinlikler, AÇEV'in katkıları ile Kadın Danışma Merkezi'nde 18 oturum halinde gerçekleştirildi.

Programın sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle gerçekleştirilen Hayat Dolu Buluşmalar tamamlandı - Son Dakika
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