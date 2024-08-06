Tepebaşı Belediyesi ve ILO İş Birliğiyle Geri Dönüşüm İşçileri İçin Örnek Çalışma - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi ve ILO İş Birliğiyle Geri Dönüşüm İşçileri İçin Örnek Çalışma

Tepebaşı Belediyesi ve ILO ortaklığında düzenlenen 'Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği' çalıştayının devamı niteliğinde gerçekleşen 'Sıfır Atık Hedefinde Atık/Sokak Toplayıcılarının Kooperatifleşmesi ve Belediyelerin İş Birliği Alanları' çalıştayında Türkiye'ye örnek olan GESİKOOP anlatıldı.

06.08.2024 16:32  Güncelleme: 16:37
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Tepebaşı Belediyesi ve ILO ortaklığında düzenlenen 'Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği' çalıştayının devamı niteliğinde gerçekleşen 'Sıfır Atık Hedefinde Atık/Sokak Toplayıcılarının Kooperatifleşmesi ve Belediyelerin İş Birliği Alanları' çalıştayında Türkiye'ye örnek olan GESİKOOP anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi davet edildiği birçok organizasyonlarda örnek çalışmalarını anlatmaya devam ediyor. Temmuz ayında Tepebaşı Belediyesi ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ortaklığında düzenlenen 'Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği' çalıştayının devamı niteliğinde gerçekleşen 'Sıfır Atık Hedefinde Atık/Sokak Toplayıcılarının Kooperatifleşmesi ve Belediyelerin İş Birliği Alanları' çalıştayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sokak toplayıcılarının kooperatifleşmelerinin önemi üzerine düzenlenen çalıştaya katılan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifinin (GESİKOOP) kuruluş sürecini anlattı. Yalnızoğlu, Tepebaşı Belediyesi'nin, zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları ise kayıt altına almak amacı ile Türkiye'de bir ilke öncülük ettiğini belirtti. Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde ve teşvikleriyle 15 Ocak 2020'de kurulan ve sosyal işletme kooperatifi olması ile fark atan GESİKOOP'un 26 üyesi ile çalışmalarına devam ettiğini ve yaklaşık 9 bin ton gibi atık miktarına yaklaşıldığını da kaydetti.

İki gün süren çalıştayın son gününde ise 9 Temmuz'da Eskişehir'de gerçekleşen çalıştayın sonuçları okunarak çalıştay sonuçları üzerinden sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Çalıştaya Tepebaşı Belediyesi'nin yanı sıra ILO temsilcileri, Ticaret Bakanlığı temsilcileri, İstanbul'da yer alan belediyelerin temsilcileri, geri dönüşüm atık kooperatiflerinin temsilcileri ve ortakları katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Tepebaşı, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi ve ILO İş Birliğiyle Geri Dönüşüm İşçileri İçin Örnek Çalışma - Son Dakika

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