Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda Doğa Stajı Eğitimleri Tamamlandı

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Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda, üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Doğa Stajı" eğitimleri tamamlandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi belediyesi tarafından özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmak üzere hizmete açılan Yeryüzü Ekoloji Okulu, faaliyetlerini sürdürüyor. Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen merkezde, öğretmen adaylarının, öğrencilerine doğayla ilişkilenmeyi, yeni yüzyılın gerekliliklerini karşılayabilecek bir bakış açısı kazandırmayı, alternatif eğitim metotları hakkında fikir sahibi olmayı ve bunları uygulayabilme becerisini kazandırmak amacıyla düzenlenen Doğa Stajı eğitimleri tamamlandı.

2024 Yılı Bahar döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Okul Öncesi, Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenliği öğrencisi 30 öğretmen adayının katıldığı eğitimler, Sakin Okul Derneği gönüllü eğitmenleri tarafından verildi. Doğa Stajı Eğitimleri kapsamında çönge kağıt yapımı, kompost yöntemleri, doğa ve orman uygulamaları, oryantiring ve bitkilerden krem yapımı olmak üzere 6 atölye çalışması gerçekleştirildi.