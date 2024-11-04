Tepebaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tepebaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Tepebaşı\'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Tepebaşı Belediyesi, Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla düzenlenen kortej ve Mithat Körler ile Boğaziçi Orkestrası'nın konseri ile coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Kutlamalara katılım büyük oldu.

04.11.2024 14:26  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesinin Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji, Mithat Körler ve Boğaziçi Orkestrası konseri coşkuyla gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, motosiklet ve vosvoslardan oluşan kortej ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej; Zübeyde Hanım Bulvarı, Sakarya-1 Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Gençlik Merkezi Sokak, İsmet İnönü-1 Bulvarı, Uludağ Sokak üzerinden Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda tamamlandı. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından da katılımcılara rekreaktif oyunlar oynatıldı. Kortejin ardından Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu katılımcılara sevilen şarkılarını ve marşları seslendirdi.

Mithat Körler Rüzgarı

Eko Şov Ritim Grubunun konseri sonrasında ise sahneye Boğaziçi Orkestrası ile birlikte sevilen sanatçı Mithat Körler çıktı. Konser alanını dolduran vatandaşlar, Körler'in seslendirdiği şarkı ve marşlara hep bir ağızdan eşlik ederken keyifli bir akşam geçirdi. Düzenlenen kutlama programlarına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ne mutlu Türküm diyene"

Konserde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki erken çocukluk eğitim merkezindeki bir öğrenci ile arasında geçen sohbeti anlattı: "Cumhuriyet nedir?" diye sordum. Öğrenci de "Cumhuriyet kalbimdir." dedi. Başka bir tarifi olabilir mi? O kadar içten söyledi ki. Mustafa Kemal Atatürk bize her şeyi verdi. Ona daha çok borcumuz var. Daha çok çalışıp daha çok çocuklarımızı Atamızın yolunda yetiştirmemiz lazım. Ne mutlu türküm diyene! ifadelerini kullandı.

Konserin ardından Başkan Ataç, Körler'e teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Mithat Körler, Kültür Sanat, Tepebaşı, Etkinlik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 15:58:41. #1.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.