Tepebaşı\'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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Tepebaşı Belediyesinin Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji, Mithat Körler ve Boğaziçi Orkestrası konseri coşkuyla gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, motosiklet ve vosvoslardan oluşan kortej ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej; Zübeyde Hanım Bulvarı, Sakarya-1 Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Gençlik Merkezi Sokak, İsmet İnönü-1 Bulvarı, Uludağ Sokak üzerinden Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda tamamlandı. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından da katılımcılara rekreaktif oyunlar oynatıldı. Kortejin ardından Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu katılımcılara sevilen şarkılarını ve marşları seslendirdi.

Mithat Körler Rüzgarı

Eko Şov Ritim Grubunun konseri sonrasında ise sahneye Boğaziçi Orkestrası ile birlikte sevilen sanatçı Mithat Körler çıktı. Konser alanını dolduran vatandaşlar, Körler'in seslendirdiği şarkı ve marşlara hep bir ağızdan eşlik ederken keyifli bir akşam geçirdi. Düzenlenen kutlama programlarına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ne mutlu Türküm diyene"

Konserde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki erken çocukluk eğitim merkezindeki bir öğrenci ile arasında geçen sohbeti anlattı: "Cumhuriyet nedir?" diye sordum. Öğrenci de "Cumhuriyet kalbimdir." dedi. Başka bir tarifi olabilir mi? O kadar içten söyledi ki. Mustafa Kemal Atatürk bize her şeyi verdi. Ona daha çok borcumuz var. Daha çok çalışıp daha çok çocuklarımızı Atamızın yolunda yetiştirmemiz lazım. Ne mutlu türküm diyene! ifadelerini kullandı.

Konserin ardından Başkan Ataç, Körler'e teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ESKİŞEHİR