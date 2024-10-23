Tepebaşı'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Tepebaşı\'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Tepebaşı Belediyesi, Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde çocukların marşlarla gerçekleştirdiği kutlama dikkat çekti. Başkan Ataç, Cumhuriyet'in değerine vurgu yaptı.

23.10.2024 15:46  Güncelleme: 15:49
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Tepebaşı Belediyesi Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi bünyesindeki çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla muhteşem bir kutlama gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, "Cumhuriyet çok değerli. Cumhuriyet sayesinde bu programı yapabiliyoruz. Atatürk'e ne kadar minnet etsek, ansak azdır" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla coşkulu bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi bünyesindeki çocuklar, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında marşlar eşliğinde gösteriler sergiledi. Ellerinde bayraklar ile kortej halinde Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası önüne gelen çocuklar; 'Cumhuriyet Özgürlüktür', 'Özgürlük Şarkısı Şubadap', 'Parla' ve '10. Yıl Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

"Cumhuriyet çok değerli"

Çocukların coşkusunu paylaşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da bir konuşma yaparak, "Çocuklarımız, hepimizin geleceği. Onlarla bir araya geldiğimde vakit nasıl geçiyor, anlamıyorum. Yavrularımızın gelişimini sağlıklı biçimde tamamlayabilmeleri için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Işıl ışıl parlayan gözleri, geleceğe güvenle bakabilmeli... Çocuklarımıza sağlık içinde yaşayabilecekleri bir gelecek hazırlamalıyız. Gelecekte bizleri temsil edecek olanlar, bu güzel minicik yavrularımız. Onlar cumhurbaşkanı, belediye başkanı olacak ve Türkiye'nin yönetimini üstlenecekler. Bu sebeple yavrularımızı çok iyi bilgilerle donatmamız lazım. Her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk'ü çok iyi öğrenmeleri lazım. Bugün gördüm; bir yavrumuz kreşinde 'Atatürk deyince aklına ne geliyor?' sorusuna, 'kalbimiz' diye cevap vermiş. Ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Bu kreşlerimizin çalışmaları gelecek nesiller adına son derece önemli. 3 yaş çocuklarımızın eğitimlerinin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Türkiye'de bu konudaki en başarılı belediyelerden bir tanesiyiz. Cumhuriyet çok değerli. Cumhuriyet sayesinde bu programı yapabiliyoruz. Atatürk'e ne kadar minnet etsek, ansak azdır" sözlerini kullandı.

Törene katılan anne ve babalar da Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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