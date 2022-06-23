Tepebaşı'nda Eğlenceli Matematiğin Adresi "Matematik Evi" - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Eğlenceli Matematiğin Adresi "Matematik Evi"

23.06.2022 15:16
Tepebaşı'nda Eğlenceli Matematiğin Adresi "Matematik Evi"

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren yöntemler ile kolayca matematik öğrenme fırsatı yakalıyor.

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren yöntemler ile kolayca matematik öğrenme fırsatı yakalıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan Matematik Evi, eğlenceli matematik öğrenme metotlarını öğrenciler ile buluşturmayı sürdürüyor.

Zor bir ders olarak bilinen matematik, Matematik Evi'ndeki origami, sözsüz ispatlar, materyal destekli ispatlar ve mantık problemleri ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. İlkokul ve Ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitimler, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin yaş sınırlaması olmaksızın tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet veren Matematik Evi, Bahçelievler Mahallesi Medeniyet Sokak No: 10/1 adresinde bulunuyor.  Merkezde sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 290 12 90 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.

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Kaynak: ANKA

Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Eğlenceli Matematiğin Adresi 'Matematik Evi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı'nda Eğlenceli Matematiğin Adresi "Matematik Evi" - Son Dakika
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