Tepebaşı'nda Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası

Tepebaşı\'nda Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası

Eskişehir'de bir işletmeye 'Hastalıktan Ari İşletme' sertifikası verildi, kadın girişimciler teşvik edildi.

04.01.2025 11:39
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Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tepebaşı İlçesi Tandır Mahallesi'ndeki bir işletmeye 'Hastalıktan Ari İşletme' sertifikası verdi.

Bakanlık tarafından yayınlanmış hayvan sağlığı ve hijyen kurallarını yerine getirerek belirli periyotlarda denetlemeye tabi tutulan ve bunun sonucunda 'ari işletme' olmaya hak kazanan işletmelere, Eskişehir'de bir yenisi daha kazandırıldı. Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tepebaşı İlçesi Tandır Mahallesi'ndeki Keziban Tosun'a ait işletmeyi ziyaret ederek, 'Hastalıktan Ari İşletme' sertifikasını takdim etti. İşletme sahibi Keziban Tosun, Hastalıktan Ari İşletme statüsüne sahip bir çiftlikte faaliyet gösteriyor olmanın hayvan hastalıklarının önlenmesi ve sağlıklı üretim şartlarının sağlanması açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Tosun, "Yeni kurulan işletmede öncelikli olarak nitelikli damızlık düve yetiştirmek, sonrasında süt ve süt ürünlerinde ilimizde örnek bir işletme olmak istiyoruz" dedi. Özellikle kadın yetiştiricilere örnek olacaklarını söyleyen Tosun, İl Müdürü Gümüş'e ziyaretleri için teşekkür ederek, desteklerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazanmaları işlerini profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde yürüttüklerinin göstergesidir"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Hastalıktan Ari İşletme sertifikasının Tepebaşı'nda 7'inci, Eskişehir genelinde ise 20'inci kez alındığını belirtti. Gümüş, Keziban Tosun ve Hasan Tosun çiftinin kendi alanlarındaki birikimlerini büyük şehirlerde yılardır sürdürerek, kırsal kalkınma adına hayvansal ve bitkisel üretime yönlendiren örnek bir çift olduklarını söyledi. Gümüş, sertifikanın sağlık standartlarına uygun üretim yapmak isteyen kadın çiftçilere ilham ve gençlere girişimcilik ruhunu aşılamak adına örnek olacağını dile getirerek, "Hayvancılıkta sağlıklı üretimi teşvik eden Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazanmaları da işlerini profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde yürüttüklerinin göstergesidir" şeklinde konuştu. Son olarak Gümüş, kadın ve erkeklerin iş birliği içinde üretime katılabileceğini ve farklı sektörlerdeki deneyimlerini kırsal kalkınma için değerlendirebileceğini ifade ederek, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak tüm çalışmalarda üreticinin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası - Son Dakika

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