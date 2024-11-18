Tepebaşı\'nda Kadınlar Kendi Giysilerini Üretiyor

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Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evlerinde düzenlenen örgü ve giyim kursuna katılan kadınlar, bluzdan eteğe, pantolondan elbiseye kadar kendi giyeceklerini kendileri üretiyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için faydalı eğitimler sunmaya devam ediyor. Birçok Belde Evinde düzenlenen giyim kursu da Eskişehirli kadınların ilgisi ile devam ediyor. Bahçelievler ve Uluönder Belde Evlerindeki giyim kursuna katılan kadınlar, eğitmenler eşliğinde tekstil ürünü üretmeyi öğreniyor. Aile ortamı sıcaklığında bir araya gelen kadınlar etek, pantolon, bluz, elbise, kazak gibi birçok ürünü kendileri imal ediyor. Belde Evi'nde kurslara katılan kadınlar da kurslardan memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR