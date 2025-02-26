Tepebaşı'nda Latin Dansları Kursu Başladı - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı'nda Latin Dansları Kursu Başladı

Tepebaşı\'nda Latin Dansları Kursu Başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Latin dansları kursu, katılımcılara hem dans etmeyi öğretirken hem de günlük streslerinden uzaklaşma fırsatı sunuyor. Salsa ve bachata derslerinin verildiği kurs, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

26.02.2025 13:17  Güncelleme: 13:18
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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen kursa katılan katılımcılar, Latin danslarının inceliklerini öğrenirken, aynı zamanda gündelik hayatın stresinden de uzaklaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yaştan kent sakinine yönelik düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik düzenlenen Latin dansları kursu Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştiriliyor. Pazartesi ve Perşembe olmak üzere 2 gün düzenlenen kursa katılanlar, Latin kökenli salsa ve bachata danslarının inceliklerini öğreniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kursa katılanlar, dans tekniklerini öğrenmenin yanı sıra günlük yaşamın stresinden de uzaklaşıyor. Dans kursuna katılarak hem dans etmeyi öğrendiklerini hem de sosyalleştiklerini belirten kursiyerler, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Latin Dansları Kursu Başladı - Son Dakika

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