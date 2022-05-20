Tepebaşı'nda Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölyesi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölyesi

20.05.2022 16:41
Tepebaşı'nda Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölyesi

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği “Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölyesi” ile çocuklara sürdürülebilirlik ve iklim bilinci aşılanacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği "Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölyesi" ile çocuklara sürdürülebilirlik ve iklim bilinci aşılanacak.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için bilgilendirici ve farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 7-12 yaş arası çocuklar için yapılacak "Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölyesi" Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda düzenlenecek.

Atölyede çocuklar, uzman eğitmenlerden sürdürülebilirliğin önemini ve iklim değişikliğinin dünyaya olan etkilerini öğrenecek. Çözüm önerileri ve 'Bizler neler yapabiliriz?' başlıkları altında; enerji verimliliği, enerji tasarrufu, günlük hayattaki olumsuz alışkanlıkları değiştirme konuları da çocuklara anlatılacak. Atölye çalışmasında; iklim değişikliğinde insan faktörü, karbon ayak izi, enerji ihtiyacındaki artışlar, fosil yakıt kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları konuları da ele alınacak.

Atölyeye katılmak isteyenler, yetkililere 0 (222) 211 40 00/ 3353 numaralı telefondan ulaşabiliyor.

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Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Tepebaşı, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölyesi - Son Dakika


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