Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerle Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerle Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen konser programının son gününde Eskişehirliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. 6 farklı mahallede gerçekleşen konserlerde sanatçılar sahne aldı ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da şarkı ve marşlara eşlik etti. Başkan Ataç, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitleri saygıyla anarak, Eskişehir'in her zaman Atatürk'ün yanında olduğunu vurguladı.

31.08.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından 6 farklı mahallede 6 farklı sanatçı ile düzenlenen konser programının son gününde Eskişehirliler Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İki gün süren konser programın son gününde Yeşiltepe Mahallesi Çayır Sokak'ta Sema Aydın, Yenibağlar Mahallesi kum sahada Gece Tarifesi ve Ertuğrulgazi Mahallesi Behiç Erkin Spor Merkezi'nde Ceren Büyükdoğan sahne aldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da sanatçıların seslendirdiği şarkı ve marşlara eşlik etti. Konser programlarında konuşan Başkan Ataç, "Bugün çok önemli bir gün. Bizlerin var olma, bu topraklar üzerinde yaşama hakkımızın sağlandığı gün. Bu büyük zaferin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Eskişehir her zaman Atatürk'ün yanında oldu, saygı ve minnetle andı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerle Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı - Son Dakika

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