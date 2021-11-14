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Tepebaşı'ndan kente yakışacak bir merkez daha - Son Dakika

Tepebaşı'ndan kente yakışacak bir merkez daha

14.11.2021 13:17
Tepebaşı'ndan kente yakışacak bir merkez daha

Tepebaşı Belediyesi'nin Özöğüt ailesinin bağışları ile hayata geçirdiği Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, 20 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek tören ile hizmete açılacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin Özöğüt ailesinin bağışları ile hayata geçirdiği Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, 20 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek tören ile hizmete açılacak.

Tepebaşı Belediyesi, duyarlı vatandaşların desteklerini Eskişehir'e kazanım olarak sunmaya devam ediyor. Özöğüt ailesi tarafından inşaat giderleri karşılanan Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Merkez, 20 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek törenle faaliyete geçecek. Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan yeri Tepebaşı Belediyesi tarafından, inşaat giderleri ise Özöğüt ailesi tarafından karşılanan merkez 106 yatak kapasitesine sahip olacak. Toplam 4 bin 684 metrekarelik alan üzerindeki merkezde 34 tane 3 kişilik oda, 2 adet 2 kişilik oda ve 33 metrekarelik özel bakım odası yer alacak. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak merkez, mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve televizyon salonu, fizyoterapi salonu, sağlık atölyesi, doktor odası, revir gibi alanları da bünyesinde barındıracak. İlave blokların yapılması halinde 96 yatak daha eklenebilecek merkezin toplam kapasitesi ise 202'ye kadar yükselebilecek.

Deneyimli vatandaşlara konforlu yaşam sunacak

Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, donanımlı yapısı ve uzman personeli ve geniş kapasitesi ile Eskişehir'de önemli bir ihtiyacı da karşılamış olacak. Özöğüt ailesinin ismini yaşatacak tesis, kaliteli hizmetin sunulacağı örnek bir merkez olarak kent halkına hizmet edecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, hayırseverler vatandaşlar ile iş birliği sonucu ortaya çıkan hizmet noktalarının büyük anlam taşıdığını vurguladı. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'ndan kente yakışacak bir merkez daha
Tepebaşı'ndan kente yakışacak bir merkez daha
Tepebaşı'ndan kente yakışacak bir merkez daha
Tepebaşı'ndan kente yakışacak bir merkez daha
Tepebaşı'ndan kente yakışacak bir merkez daha

Eskişehir, Cumartesi, 20 Kasım, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tepebaşı'ndan kente yakışacak bir merkez daha - Son Dakika


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