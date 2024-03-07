Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Eskişehirspor Kulübünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Eskişehirspor Kulübünü Ziyaret Etti

Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Eskişehirspor Kulübünü Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübünü ziyaret ederek gelecek dönemde yerel yönetimlerle birlikte neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

07.03.2024 17:54  Güncelleme: 18:00
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt Eskişehirspor Kulübünü ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'in en büyük değerlerinden olan Eskişehirspor Kulübünü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Erkan Koca ve yönetimiyle bir araya geldi. Heyet, Eskişehirspor ile ilgili gelecek dönemde yerel yönetimlerle birlikte neler yapılabileceği üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Vali Hanefi Demirkol tesislerinde gerçekleşen ziyarette Başkan Ataç ve Kurt takımın durumu ve maçlar hakkında bilgi aldı. Kulüp Başkanı Koca ve yönetimi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Eskişehirspor Kulübünü Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Eskişehirspor Kulübünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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