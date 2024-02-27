Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Sarar Giyim Fabrikası\'nı ziyaret etti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CSS Sarar Giyim Fabrikası'nı ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi.

Başkan Ataç ve Başkan Kurt, CSS Sarar Giyim Fabrikası'nı ziyaret etti. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika ziyaretinde Eskişehirli Başkanlar, Sarar Protokol Müdürü Alaattin Çoban ve işçilerle buluştu.

Türkiye'de en çok kadın emekçinin çalıştığı fabrikalardan birinin Sarar olduğuna dikkat çeken Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Bir yere kadın eli değiyorsa orası güzelleşiyor. Ben kadınları ve kadın istihdamını çok önemsiyorum. Tepebaşı Belediyesi'ne göreve geldiğimde ilk yaptığım işlerden biri de kadın istihdamını artırmak oldu. Arkasından Tepebaşı bölgemizde yaşayan kadınlarımızın sosyalleşmesi, ekonomik açıdan güçlenmesi için birçok proje hayata geçirdik. Bundan sonraki dönemde de önceliğimiz kadınlarımız ve çocuklarımız olacak. Ben bu anlamda kadın istihdamından dolayı Sarar Fabrikası'nı tebrik ediyorum."

Başkan Kurt da şunları kaydetti:

"Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı sloganıyla hayata geçirdiğimiz Halk Merkezlerimizle kadınlarımız özgürleşti. Kadınlarımız özgürleşince çocuklarımız da özgürleşti. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile hayata geçirdiğimiz projelerde önceliğimiz kadın ve çocuklar oldu. Odunpazarı Belediyesi olarak kadınların istihdamını önemsiyoruz. Bu yönde çalışmalar gerçekleştiren işletmeleri de kutluyoruz."

Protokol Müdürü Alaattin Çoban da fabrikaya ilişkin bilgi aktarırken, ziyaretleri için Ataç ve Kurt'a teşekkür etti. Ataç ve Kurt da firma temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.