Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CSS Sarar Giyim Fabrikası'nı ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi.
Başkan Ataç ve Başkan Kurt, CSS Sarar Giyim Fabrikası'nı ziyaret etti. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika ziyaretinde Eskişehirli Başkanlar, Sarar Protokol Müdürü Alaattin Çoban ve işçilerle buluştu.
Türkiye'de en çok kadın emekçinin çalıştığı fabrikalardan birinin Sarar olduğuna dikkat çeken Başkan Ataç, şunları söyledi:
"Bir yere kadın eli değiyorsa orası güzelleşiyor. Ben kadınları ve kadın istihdamını çok önemsiyorum. Tepebaşı Belediyesi'ne göreve geldiğimde ilk yaptığım işlerden biri de kadın istihdamını artırmak oldu. Arkasından Tepebaşı bölgemizde yaşayan kadınlarımızın sosyalleşmesi, ekonomik açıdan güçlenmesi için birçok proje hayata geçirdik. Bundan sonraki dönemde de önceliğimiz kadınlarımız ve çocuklarımız olacak. Ben bu anlamda kadın istihdamından dolayı Sarar Fabrikası'nı tebrik ediyorum."
Başkan Kurt da şunları kaydetti:
"Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı sloganıyla hayata geçirdiğimiz Halk Merkezlerimizle kadınlarımız özgürleşti. Kadınlarımız özgürleşince çocuklarımız da özgürleşti. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile hayata geçirdiğimiz projelerde önceliğimiz kadın ve çocuklar oldu. Odunpazarı Belediyesi olarak kadınların istihdamını önemsiyoruz. Bu yönde çalışmalar gerçekleştiren işletmeleri de kutluyoruz."
Protokol Müdürü Alaattin Çoban da fabrikaya ilişkin bilgi aktarırken, ziyaretleri için Ataç ve Kurt'a teşekkür etti. Ataç ve Kurt da firma temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.
Son Dakika › Yerel › Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Sarar Giyim Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı il ve ilçelerde ise yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 32 dereceyi gördü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde zabıta memuru Erdal Vuran kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle tartışma yaşadığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Kanmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Erdal Vuran gözaltına alındı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını hatırlatıyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in övgüsünü kazandı. Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimini ve başarısını takdir etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?