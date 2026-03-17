Teravih etkinlikleriyle öğrencilere manevi eğitim
Erzincan'da öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferini camilerde düzenlenen teravih buluşmalarıyla birlikte yaşıyor.

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri ile Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen ÇEDES Projesi ve "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri farklı camilerde gerçekleştirilen programlarda bir araya geliyor.

Programlarda öğrenciler hem teravih namazını kılıyor hem de değerler eğitimi kapsamında düzenlenen sohbet ve etkinliklere katılıyor.

Teravih buluşmalarının yanı sıra düzenlenen iftar ve sahur programları da öğrenciler ile eğitim camiasını aynı sofrada buluşturuyor. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan programlara hayırsever vatandaşlar da ikramlarıyla katkı sağlıyor.

Etkinliklerde Erzincan İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin yanı sıra gönüllü üniversite öğrencileri de görev alıyor. Böylece öğrencilerin Ramazan ayını daha bilinçli ve dolu dolu geçirmeleri hedefleniyor.

Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Okul Müdürü Başöğretmen Oğuz Kürşat Onay, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle birlikte Erzincan'daki Gülabibey Camii'nde teravih namazı sonrası çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Onay, çocukların aileleriyle birlikte yaşadıkları Ramazan hatıralarının önemine değinerek, "Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunun çocuklarda güzel bir hatıra olarak kalmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz programı ilgiyle takip etti, arkadaşları ve aileleriyle birlikte saf tutmanın mutluluğunu yaşadı." dedi.

Gülabibey Camii İmam Hatibi Mustafa Budak da etkinlik kapsamında çocukları cami girişinde karşıladıklarını belirterek, caminin bölümleri ve cemaatle namaz kılmanın önemi hakkında öğrencilere bilgi verdiklerini ifade etti.

Erzincan ÇEDES İl Koordinatörü Sevil Aras Yücel ise etkinliklerin öğrencilerin Ramazan ayını daha anlamlı şekilde idrak etmelerine katkı sağladığını belirterek, programlarda öğrencilerin birlik, paylaşma ve dayanışma duygularını yaşayarak öğrendiğini kaydetti.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca teravih buluşmaları ile iftar ve sahur programlarının farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

