Tercan\'da Kurbanlık Hayvan Denetimleri Artırıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sevkiyatlarına yönelik denetimler artırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte karayolu üzerinde sıkı kontroller gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, doğu illerinden batıya doğru kurbanlık hayvan sevkiyatı hız kazanırken, Tercan'da denetimler artırıldı. Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan Karayolu üzerinde kolluk kuvvetleriyle birlikte denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Hayvan refahı, sağlık kontrolleri ve belge denetimlerine odaklanan ekipler, özellikle sevk sırasında kurbanlıkların uygun şartlarda taşınıp taşınmadığını titizlikle inceliyor. Kurallara aykırı taşımacılığa karşı cezai işlemlerin uygulandığı kontrollerin bayram öncesinde yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşlara yalnızca veteriner sağlık raporu ve kulak küpesi bulunan hayvanları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, hem halk sağlığının hem de hayvan refahının korunması için denetimlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı. - ERZİNCAN