Terme Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binaları birbiri ardına yıkmaya devam ediyor. Başkan Şenol Kul, "Daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli bir Terme için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehrin çeşitli noktalarında bulunan ve mahalle sakinlerini de tedirgin eden binaların, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile yasal işlemlerin yapılmasının ardından, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri son olarak Yenidoğan, Uzungazi ve Bahçelievler Mahallelerinde vatandaşlar tarafından şikayetlere konu olan metruk binanın yıkımını gerçekleştirerek mahalle sakinlerine nefes aldırdı.

"Yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde"

Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, metruk binaların yıkılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Saha ekiplerimizin tespitleri, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Daha güzel, sağlıklı ve güvenli terme için"

Göreve geldikleri günden bu yana kent estetiğini bozmasının yanı sıra ciddi güvenlik tehdidi oluşturan metruk yapıların yıkımı için aralıksız çalıştıklarını belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Ekiplerimiz bir yıllık süreçte ilçe sınırlarımızda yer alan 13'üncü metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde 10 adet bu şekilde yapının yıkılması planlıyoruz. Terme'deki metruk binaların hepsini tek tek yıkmaya kararlıyız. Metruk binalar hem kent estetiği açısından hem suçlara yataklık yapması açısından bizim için tehlikeli yerler. Daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli bir Terme için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN