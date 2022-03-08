Terme'de okul önleri artık daha güvenli - Son Dakika
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Terme'de okul önleri artık daha güvenli

08.03.2022 09:21
Terme'de okul önleri artık daha güvenli

Terme Belediyesi, yaya ve taşıt trafiğinin arttığı okulların etrafında yaya ve okul geçitlerini ve işaretçilerini yeniliyor.

Terme Belediyesi, yaya ve taşıt trafiğinin arttığı okulların etrafında yaya ve okul geçitlerini ve işaretçilerini yeniliyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaya ve taşıt trafiğinin arttığı okul önlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için önlemleri arttırdı. İlçede okulların bulunduğu sokaklarda zabıta ekiplerince yapılan inceleme çalışmasının ardından yaya geçidi çizgileri silinmiş ve işaretçi bulunmayan bölgelerde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapılıyor.

"Önceliğimiz can güvenliği"

Trafiğin arttığı okul bölgelerinde öğrencilerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ekiplerimiz kıymetli öğrencilerimizin can güvenliği için okul bölgelerinde gerekli ön çalışmaları yaparak, uygulamalarına hızlı bir şekilde hayat geçiriyor. Bu sayede artık çocuklarımız yaya geçidinden daha güvenli bir şekilde geçebilecek. Sürücülerimiz okul bölgesinde olduğunun farkında olarak daha dikkatli olacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için çok kıymetli" dedi. - SAMSUN

Terme'de okul önleri artık daha güvenli
Terme'de okul önleri artık daha güvenli
Terme'de okul önleri artık daha güvenli

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Fen İşleri Müdürlüğü, Ali Kılıç, Zabıta, Terme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Terme'de okul önleri artık daha güvenli - Son Dakika


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