Terme'de Temsili Çocuk Meclisi Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Terme'de Temsili Çocuk Meclisi Toplantısı Düzenlendi

Terme\'de Temsili Çocuk Meclisi Toplantısı Düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen temsili çocuk meclisi toplantısında, öğrencilere düşüncelerini ifade etme fırsatı verildi. Başkan Şenol Kul, çocukların geleceğin güçlü şehirleri için önemli olduğuna vurgu yaptı.

24.04.2025 17:14  Güncelleme: 17:17
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili çocuk meclisi toplantısı düzenlendi. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Yarının güçlü ve mutlu şehirleri; bugünün düşünen, konuşan ve dinlenen çocuklarıyla kurulacak" dedi.

Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan temsili çocuk meclisi, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda toplandı. Meclis sıralarındaki Termeli çocuklar, daha güzel Terme ve dünya için yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdı. Gerçekleştirilen toplantıya, ilçedeki çeşitli mahallelerde ikamet eden ve farklı ilkokul ile ortaokulları temsilen 40 öğrenci katıldı.

Çocuk meclisi toplantısı, 6. sınıf öğrencisi Buğlem Turgut'un çocuk meclisi başkanı olarak okuduğu bildiriyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Turgut, "Bugün burada biz çocuklara söz hakkı verilmesi, bizim için çok değerli. Bu meclis, bizlere düşüncelerimizi ifade etme olanağı veriyor. Bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocuk meclis üyelerinden Simge Eylem Ayyıldız ise yaptığı konuşmada, "Bugün burada olmak çok heyecan verici. Ben okulum adına bir zeka sınıfı talep ediyorum. Hep birlikte daha eğlenceli parklar, oyun alanları ve daha renkli bir alanlar için düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuk meclisinde öğrenciler tarafından 14 gündem maddesi meclise katılan öğrencilerin oylamasına sunuldu. Öğrencilerin daha güzel bir Terme ve dünya için ortaya koydukları gündem maddeleri oy birliği ile mecliste kabul edildi. Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, burada yaptığı konuşmada, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yarınlarımız sizin hayallerinizle, çalışmanızla ve sevginizle şekillenecek" ifadelerini kullandı.

"İlçemizde düzenlenen çocuk meclisi bizleri gururlandırdı"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise, "Bugün burada çocuklarımızı meclis sıralarında görmek beni çok duygulandırdı. Her birinizin gözünde o ışığı görmek, bu kentin geleceği adına bana büyük umut veriyor. Bizler, sizler için çalışıyoruz. Ama en değerlisi sizlerin fikirleri. Sizlerin önerilerini not aldık, dikkatle dinledik. Ülkemizin geleceği olan sevgili küçük beyler, küçük hanımlar Atatürk çocukları o kadar severdi ki onlara çocuk demez küçük bey küçük hanım derdi o nedenle Atatürk'ün Türk tarihinde çok önemli Bir dönüm noktası olan milletin temsilcilerinin yer aldığı meclisin açıldığı gün bayram ilan ederken ve bunu çocuklara armağan etti" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terme'de Temsili Çocuk Meclisi Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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