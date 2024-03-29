Terme\'de Termespor Sosyal Tesisleri Açıldı

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Samsun'un Terme ilçesinde 'Termespor Sosyal Tesisleri' açılışı ile 'Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Terme Belediye Başkanı Ali kılıç, 5 yıllık başkanlık döneminin son resmi mesai gününde yıllardır tüm şehrin hayalini kurduğu Termespor Sosyal Tesisleri'nin açılışını ve 'Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi'nin tanıtım programını yaptı. 71 yıllık tarihi ile şehrin en büyük sevdası olan Termespor yıllardır hayalini kurduğu tesislere Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yatırımları sayesinde kavuştu. Bugün açılışı gerçekleştirilen tesislere Termespor'un 2022 yılında vefat eden efsane başkanı Hüseyin Kambur'un ismi verildi.

Termespor Başkanı Ahmet Şahin, "Termesporumuz şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, yıllardır eksikliğini çektiği tesislere Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç sayesinde kavuştu. Kendisine ve emeği geçen herkese tüm Termespor camiası ve taraftarları adına teşekkürü borç biliyorum" dedi.

Açılış töreninde Kambur Ailesi adına konuşan Yavuz Kambur, "Hepimizin büyüğü Terme'nin efsanesi Büyük Başkan Hüseyin Kambur'un adının bu tesiste yaşatılmasında Başta Belediye Başkanımız Ali Kılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bugün bir hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz"

"Bugün bir hayalin gerçekleştiğine ve vefanın ne güzel bir şey olduğuna şahit oluyoruz" diyerek sözlerine başlayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise "Yüreğinde Termespor sevdası olan herkesin hayali bugün gerçekleşti. Termespor bu şehrin en büyük değeri, bu şehrin en kıymetlisi, 71 yıllık tarihe sahip kulübümüz hak ettiği tesislere kavuştu. Tesisin açılışını yapmakta başkanlık dönemimizin son mesai gününde bize nasip oldu. Termespor'a kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturuyla ilçemize hizmet için azimle istikrarla çalışmalarımızı sürdürdük. Emeklerimizin meyvelerini görmek bizleri gururlandırıyor. Bu alanda sadece Termesporumuzun sosyal tesislerinin yanında kapalı halı saha, voleybol, basketbol, tenis sahaları ve kaykay pisti hemşehrilerimize hizmet verecek. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Cazibe Merkezi Tanıtım Toplantısı

Termespor Tesislerinin açılışı sonrası gerçekleştirilen Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi'nin tanıtım programını da gerçekleştiren Başkan Kılıç, burada yaptığı konuşmada da "Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Tesisi Projesi ilçemizin makine sanayisinin eksik olan birçok imkanı esnafımızın ayağına getirerek, ortak kullanımına sunduk. 10 milyon TL'si hibe, 10 milyon TL'si eş finansman olmak üzere yaklaşık 20 milyonluk bir yatırım yaptık. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) koordinasyonunda ilerleyen tesisteki tüm makine ve ekipmanlar alındı. Makine üreticilerimiz ve sanayi esnafımız teknolojik birçok imkana daha kolay ulaştı. Şehir dışından aldığı birçok hizmeti buradan almaya başladı. İlçemizde ve komşu ilçelerde üretilen tüm tarım makinelerin boyaması, kumlaması, sacların kesilmesi, işlenmesi ve tarım aletlerinin bilgisayar destekli tasarlanması artık ortak kullanım tesisinde yapılıyor. Daha kolay ve fazla üretimin önünü açarak, ilçemizin istihdamına katkı sağlıyoruz. Terme Belediyesi olarak, ilçemizi daha da ileriye taşıyacak projelere öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış ve tanıtım törenine Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Terme TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi, Termespor Başkanı Ahmet Şahin, Termespor yönetim kurulu üyeleri, futbolcuları, teknik heyeti, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN