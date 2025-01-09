Terme\'de Yeni İmar Yolları Açılıyor

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Samsun Terme Belediyesi bir taraftan var olan yolların kalitesini yükseltirken bir taraftan da yeni imar yolları açıyor. Terme Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şahin, yeni imar yollarıyla kent içi trafiği rahatlatacak yeni güzergahlar oluşturulduğunu söyledi.

Terme Belediyesi, açtığı yeni yollarla yeni yerleşim alanlarına ulaşımı kolaylaştırırken yatırımın yoğunlaştığı alanlarda da kentin gelişimine katkı sunuyor. Bu amaçla ilçenin Kocaman Caddesi ile Fındıklık Sokağı'nı birbirine bağlayacak alanda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun çalışmalar yürütülüyor.

"İmar planına uygun bir şekilde"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Terme Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Şahin, "Açılan yolların tamamı imar planında var olan güzergahlar. Yetki ve sorumluluk alanımızdaki bu güzergahlardaki bütün işlemlerimizi plan doğrultusunda nizami bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Gelecekte oluşabilecek trafik yükünü de göz önüne alarak alternatif yolları açıyoruz. Yolumuz açıldığı zaman iki bölge arasındaki ulaşım aksını daha konforlu ve akıcı hale getirmiş olacağız. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN