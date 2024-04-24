Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi

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Samsun'un Terme ilçesinde Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiren Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların çeşitli suç yollarını anlattı. Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak para, altın, banka hesap bilgisi isteyenlere hiçbir suretle inanılması gerektiğini belirten polis ekipleri, cep telefonuyla yapılan herhangi bir şüpheli görüşmenin en kısa sürede polise bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Telefon ve internet aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık türlerini vatandaşlara anlatan polis, dağıtılan bilgilendirme broşürlerinin detaylıca incelenmesi gerektiğini kaydetti. - SAMSUN