Terör Gazisi Halil Er ve Kızı Oryantiringde Birinci Oldu - Son Dakika
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Yerel

Terör Gazisi Halil Er ve Kızı Oryantiringde Birinci Oldu

23.05.2025 17:34
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Bilecik'te düzenlenen oryantiring yarışmasında terör gazisi Halil Er kızıyla birinci oldu.

- Terör gazisi Halil Er, oryantiring yarışmasında kızıyla birinci oldu

Bilecik'te ilk defa aileler oryantiring parkurunda yarıştı

Yarışmada kızıyla birlikte birinci olan Halil Er:

"Birinci olduk, çok eğlendik"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Gürkan Dikeç:

"İlk defa labirent oryantiring düzenledik"

BİLECİK - Bilecik'te 'Aile Yılı' etkinliği kapsamında aileler, oryantiring parkurunda mücadele ederken, terör gazisi Halil Er, kızı Gülfidan Melis ile yarışmada birinci oldu.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'nin iş birliğinde düzenlenen 'Aile Yılı' etkinliği kapsamında Gölpark'ta kurulan labirent parkurunda yarışan aileler, fiziksel ve zihinsel becerilerini kullanarak, harita ve pusulayla hedef noktalarını en kısa sürede bulmaya çalıştı.

Yarışmaya katılan Ayça Bayramoğlu ve Ebru Avcı, "Bugün burada aileler ve çocuklar için çeşitli etkinlikler yer alacak bunların içerisinde işte boyama etkinliği, voleybol, sandalye kapmaca ya da oryantiring gibi etkinliklerimiz var. Bunun için bizde çok heyecanlıyız çünkü bir ilk olacak bizim içinde" dedi.

Halil Er: "Birinci olduk, çok eğlendik"

Yarışmada kızıyla birlikte birinci olan terör gazisi Halil Er, "Terör gazisiyim. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün beraber gerçekleştirdikleri oryantiring festivaline katıldık. Yarışmanın sonucunda birinci olduk, çok eğlendik" diye konuştu.

Gürkan Dikeç: "İlk defa labirent oryantiring düzenledik"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Gürkan Dikeç ise, "Bu sene aile yılı olmasından dolayı labirent etkinliğinde oryantiring düzenledik. Ailelerimizin katıldığı güzel eğlenceli bir etkinlik oldu. Bilecik'te Pelitözü Göleti'nde parkur kurduk. Ailelerimize bu parkurun haritasını verdik ve hedefe en hızlı bir şekilde gitmelerini anlattık. Onlar da hedeflere giderek hedeflerde bulunan zımbaları haritadaki uygun sayılara basarak etkinliği tamamladı. Bilecik için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. İlk defa labirent oryantiring düzenledik" ifadelerini kullandı.

İlkay Türkoğlu: "Kurumumuzla ilgisi olan 20 ailemizle bu etkinliği yaptık"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Oryantiring Haftası nedeniyle böyle bir etkinliğe imza attıklarını anlatarak, "Oryantiring Yarışması'nda ailelerimizi yarıştırarak onların iletişim, birbirleriyle olan bağlarını güçlendirmek istedik. Yeni bir yarışma olan oryantiringi tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Koruyucu olan ailelerimiz, gazilerimiz, ekonomik destek verdiğimiz ailelerimiz ve bize bu konuda yarışmak için gelen diğer ailelerimiz yaklaşık 20 ailemizle bu etkinliği yaptık. Birinci, ikinci ve üçüncü olan ailelerimize kupa vereceğiz. Katılan bütün ailelere de katılım belgesi vereceğiz" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Oryantiring Yarışması'nda burada 20'ye yakın ailelerimiz yarışıyor. Çok güzel bir organizasyon oluyor ve ailelerle Bilecik'te ilk defa gerçekleşiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terör Gazisi Halil Er ve Kızı Oryantiringde Birinci Oldu - Son Dakika

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