Terör örgütü PKK'nın Pınarcık katliamının acısı 35 yıldır dinmiyor

Mardin'de 35 yıl önce bölücü terör örgütü PKK sivilleri hedef alarak 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere şehit ettiği 30 sivilin acısı dinmiyor.

Bölücü terör örgütü PKK,35 yıl önce Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde bir akşam 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere 30 sivil vatandaşı aldı. Aralarında 2 yaşındaki bir bebeğin bulunduğu 30 sivil daha sonra katledildi. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, sivilleri ve bebekleri hedef alan PKK terör örgütünün hiçbir zaman Kürtlerin savunucusu olmadığını söyledi.

PKK terör örgütünün sivilleri hedef aldığını söyleyen Kandemir, "Bundan tam 35 yıl önce PKK terör örgütü 20 Haziran 1987 yılında kadın, çocuk demeden sivil katliamlarını yapmışlardır. Bildiğiniz üzere PKK terör örgütünün geçmişine baktığımız zaman sivil katliamları, çocuklara ve kadınlara yönelik katliamlarının hat safhada olduğunu görüyoruz. Biz burada şehitlerimizi unutmadığımızı, şehitlerimizin yanında olduğumuzu ve her seneyi devriyelerinde onları anmak, onları unutmamak babında buradayız" dedi.

"Akşamın sessizliğini silah sesleri bozdu"

Katliamın 20 Haziran 1987 yılında akşam saatlerinde gerçekleştiğini hatırlatan Kandemir, "Akşamın sessizliğini silah sesleri bozmuş. 30 sivil vatandaşımız şehit edilmiş. Bunlardan 16'sı çocuk, 8'i kadın olmak üzere 30 sivil şehidimiz bulunmaktadır. Sizin de az önce gördüğünüz üzere PKK terör örgütü 2 yaşındaki savunmasız dünyadan bir haber bir çocuğa bile silahlarını doğrultup o çocuğu şehit etmişlerse PKK terör örgütünün ne kadar kalleş, ne kadar çirkin ve ne kadar insanlıktan nasibini almamış bir örgüt olduğunun kanıtıdır. Bunu da geçmişine baktığımız zaman PKK terör örgütü bunu defalarca kez yapmıştır. Sivillerimizi katletmiştir. PKK terör örgütü hiçbir zaman biz Kürtlerin savunucusu olmamıştır. Allah'ın izniyle PKK terör örgütü yok denecek derecede azalmıştır. PKK terör örgütünü güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, güvenlik korucularımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz ve halkımızın iradesiyle bitirdik ve bitireceğiz. Burası bizim ülkemiz. Tekrardan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Devletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu. - MARDİN