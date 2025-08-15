"Terörsüz Türkiye için kardeşliğimizin fitnesini bertaraf etmek zorundayız"

Milliyetçi Hareket Partisi Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Heyeti ile MHP Pendik İlçe Teşkilatı, AHİ Sanayici ve İş Adamları Derneği ziyaretine ilişkin konuşan İbrahim Çam, Türk milletinin tarih boyunca devletinin bekası için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu belirtti.

Ziyarete MHP MDK Üyesi Hatice Akkaya, MHP İstanbul 1. Bölge Başkanı Hakan Aslan, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Engin Akyüz, MHP Tuzla İlçe Başkanı Aslan Ali Baş ve ilçe yöneticileri katıldı.

Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a, Karabağ Zaferi'ne ve terörle mücadeleye uzanan süreçte verilen mücadeleleri hatırlatan Çam, "Devletimizin şüphesiz yanındayız. Terörsüz bir Türkiye için, bin yıllık kardeşliğimizin fitnesini kırmak ve bu ayağımıza pranga olan belayı bertaraf etmek zorundayız. İş dünyası, şehit yakını ve vatandaş olarak bu mücadelede üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ziyaret sonunda Çam, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın selamlarını ileten üst düzey yönetime ve Pendik İlçe Başkanlığına teşekkür ederek, "Milletimiz adına yapılan bütün çalışmalara desteğimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL